EDHO'daki Kurtlar Vadisi detayı sosyal medyaya damga vurdu

Salı akşamlarının sevilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölümüyle milyonları bir kez daha ekran başına kitledi. Yeni bölümünde Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.

'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Bu uğurda kan dökmekten çekinmeyen Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar. Alpaslan, eşinin intikamına adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.

Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşinin intikamına adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.

Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. Yavuz'un Behzat'a pusu kurmasıyla hayatı daha da zorlaşan İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

Yeni Polat Alemdar

Öte yandan son bölümde ekranlara gelen sahne izleyicilere Kurtlar Vadisi’ni anımsattı.

Gerek masa üyeliğinden çıkarılmanın gerekse evinden ağır sonuçlarını ödese de er meydanında dimdik durarak hasımlarını teker teker temizlemek için can atan ve EDHO’nun Polat Alemdar’ı olarak gösterilen Alparslan’ın Yaman’a bıçak saplaması izleyicilere Kurtlar Vadisi’ne götürdü. İzleyiciler sosyal medyada “Kurtlar Vadisi’ni izliyormuş gibi hissettim” yorumları yaptı.