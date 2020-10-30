EDHO'da Polat Alemdar sesleri! Olay oldu

Bir döneme damgasını vuran ve en çok izlenen yapımlardan biri olan Kurtlar Vadisi'nin yankıları hala sürüyor. Kurtlar Vadisi dizisi işlediği konular ve oyuncularıyla uzun süre Türk halkının gönlünde taht kurmuştu.

Hatta Kurtlar Vadisi dizisinin devamı çekilsin diye izleyici çok baskı yapmıştı. Dizide Çakır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca ve Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, herkes tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Şimdilerde ortaya atılan iddia ise hayranlarını heyecanlandırdı.

Polat Alemdar olarak dizide yer alan Necati Şaşmaz'ın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olacağı iddia edildi.

Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini canlandıran ve şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli, karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ile yeniden aynı projede buluşacak olması izleyicilerde heyecan yarattı.

İddiaya göre Necati Şaşmaz, diziye Polat Alemdar karakteriyle katılacak ve dizide bir süre kalacak. Polat Alemdar, gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacak.

Konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı. Şaşmaz'ın diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.