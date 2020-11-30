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Medya EDHO setinde şok! Görüntüler ortaya çıktı
Medya

EDHO setinde şok! Görüntüler ortaya çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde çalışanlara yönelik bir otelde yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:17:00 -

İstanbul Maltepe'de bulunan bir otelde çekimleri yapılan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde çalışan kadınlar saldırıya uğradı.

Olay, Zümrütevler Mahallesi Başöğretmen Caddesi üzerinde bulunan bir otelde 29 Kasım Pazar günü yaşandı.

İddialara göre; otelin kafesinde yapılacak çekimler için set hazırlığını tamamlayan üç kadın çalışan G.S., B.Ç. ve B.A., kostümlerini değiştirmek üzere otel odalarına çıktıkları sırada yan odada bulunan kişiler tarafından önce sözlü hakarete uğradı.

Söz konusu kişilerin alkollü veya uyuşturucu madde etkisinde olduğunu düşünen G.S., B.Ç. ve B.A. duruma aldırış etmeden kendi odalarına geçti.

Yardım çığlığı attı

Kısa bir süre sonra G.S., B.Ç. ve B.A.'nın bulunduğu odaya ünlü dizi oyuncuları da geldi.

Yan odada bulunan saldırganlar ünlü dizi oyuncularını görünce "Fotoğraf Çektirme" bahanesiyle odaya geldi.

Sözde fotoğraf çektirmek isteyen grup ile çalışanlar arasında sözlü tartışma başladı ve otelin özel güvenlik çalışanları gelerek durumu yatıştırmaya çalıştı.

Şüpheliler, ünlü dizi oyuncularının aşağıya inmesiyle birlikte set çalışanlarına saldırdı.

B.Ç. ve B.A.'nın odanın kapısını kapatmasının ardından saldırganlar bu sefer de odanın kapısını kırmaya ve içeriye girmeye çalıştı.

Bunun üzerine mağdur G.S. cama çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı.

Saldırganlar 7-8 kişiydi iddiası

G.S.'nin yardım çığlığı attığını duyan set arkadaşları durumu kontrol altına alabilmek için yukarı çıkarak şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı.

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