Eden Hazard kimdir nereli ve kaç yaşında? Eden Hazard Real Madrid

Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard ile 5 sezonluk sözleşme imzalandı. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda kendini bir kez daha kanıtlayan Hazard, Belçika'nın gizli favori olarak gösterilmesinde en büyük etken oldu. Peki Eden Hazard kimdir? Eden Hazard kaç yaşında? Eden Hazard hangi takımlarda oynadı?

Eden Hazard 7 Ocak 1991 tarihinde Belçika'nın La Louvière kentinde dünyaya geldi. Futbola Royal 1998'de Stade Brainois takımının altyapsında başladı. 2003 de ise Tubize takımının altyapısna geçti. Burada 2 sene oynayan Hazard, 2005'te Lille'in alt yapısına transfer olan Eden Hazard 2007-2008 sezonunda kulübün as takımıyla yedek olarak başladı. Genç yıldız henüz 17 yaşında mücadele ettiği Fransa liginde 4 kez Lille forması giydi.

2008-2009 sezonu Hazard’ın kendini gösterdiği, kanıtladığı ve patlama yaşadığı yıl olmuştur. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 31 kez forma şansı bulan Hazard 4 gol attı 1 asist yaptı. Önemli çıkışını Şubat 2009′daki Sochaux maçında yapan Hazard, A takımdaki ilk golünü atarak takımını 2-0′lık yenilgiden 3-2′lik galibiyete taşımıştır.

Eden Hazard 2009-2010 sezon Lille takımında 37 maçta forma giydi. Fransa Liginde o sezon 5 gol atan Hazard, sadece 3 sarı kart görürken hiç kırmızı kart görmedi. Ayrıca asist krallığında da üst sıraları zorlayan Hazard 8 asist ile ligde 7. olmuştur. 2010-2011 sezonunda takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan oyuncu o sene gösterdiği performansla Chelsea gibi büyük takımların transfer listesine giren Eden Hazard takımı Lille'in, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinde ve Fransa Kupası'nı almasında büyük pay sahibi olan 20 yaşındaki futbolcu, ligde mücadele eden diğer oyuncuların oylarıyla Fransa'da yılın en değerli oyuncusu olarak seçildi. Bu sezon Lille formasıyla 34 maça çıkan Hazard, sezonu yedi gol ve dokuz asistle tamamlamıştır.

Chelsea'de oynayan Eden Hazard, mavi-beyazlı ekibin vazgeçilmez oyuncusu olmuştur. Chelsea'nin yıldız ismi eden Hazard aynı zamanda Belçika Milli Takımı'nı sırtlayan isim olmuştur. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda kendini bir kez daha kanıtlayan Hazard, Belçika'nın gizli favori olarak gösterilmesinde en büyük etken olmuştur.