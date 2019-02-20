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Edebiyat ve Gelenek OSM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri 21 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek ‘Edebiyat ve Gelenek’ konulu panel ile devam edecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:26
Edebiyat ve Gelenek OSM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri 21 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek ‘Edebiyat ve Gelenek’ konulu panel ile devam edecek.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Edebiyat ve Gelenek’ paneli ile devam edecek. Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 21 Şubat Perşembe günü ‘Edebiyat ve Gelenek’ paneli gerçekleştirilecektir. Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) Türk Edebiyatı Fikir ve Sanat Dergisi işbirliğiyle saat 19.00’da başlayacak programa Özcan Ünlü, Bahtiyar Aslan, Erhan Genç ve İbrahim Öztürkçü konuşmacı olarak katılacaktır. Programa tüm kültür sanat dostları davetlidir” denildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:26
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