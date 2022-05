Edamame nedir, nasıl yenir? Akciğeri temizliyor, nefes darlığını yok ediyor!

Doğal yaşamdan hızla uzaklaştığımız bu günlerde özellikle havada meydana gelen kirlilikler ve tükettiğimiz besinlerin eskisi kadar organik olmaması, vücudumuzda çeşitli sorunların yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle akciğerlerimiz kirli havadan ve doğal olmayan besinlerden en çok hasar gören organımız… Peki güçlü bir akciğere sahip olmak için ne yapmalı? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Dalar, akciğerinizi güçlendiren, nefes darlığını yok eden 11 besini açıkladı. İşte o besinler…

EDAMAME

Japon ve Uzak Doğu mutfağının popülerleşmesiyle birlikte çok daha fazla tanınan besinlerden biri olan edamame, olgunlaşmamış soya fasulyesidir. İzofalvonlardan zengin olması nedeniyle KOAH da dahil olmak üzere çok sayıda hastalıktan koruyucu etkiye sahiptir. KOAH hastası 618 Japon üzerine yapılan bir çalışmada edamame tüketiminin nefes darlığı hissini azalttığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra akciğer fonksiyonlarını da düzeltmektedir.

Edamame Nedir?

Edamame, Doğu Asya kökenli mutfakların gözbebeği tariflerinden biridir. Soya fasulyesinin olgunlaşmamış hali yani yeşil soya fasulyesi olarak da bilinir. Popüler bir çerez, leziz bir meze olarak kabul edilir. İyi bir soya proteini olduğu için özellikle vegan ve vejetaryenler için ideal bir seçenektir. Sıcak ya da soğuk olarak ve genellikle tuz ve limon eşliğinde yenir.

Edamame Faydaları Nelerdir?

Edamame, sağlıklı bir protein kaynağı olmasının yanı sıra insan sağlığına birçok faydası da vardır. Edamamenin faydalarından bazıları şunlardır:

Kalp ve Damar Sağlığı Dostudur: Edamame, kolesterol bakımından oldukça düşüktür. Bu özelliğiyle yüksek kolesterol problemi yaşayanlar için ideal bir besindir Düzenli tüketildiğinde kolesterol kaynaklı kalp ve damar hastalığı riskini düşürmeye yardımcı olur.

Kan Şekerini Düzenler: Glisemik indeksi yüksek olan birçok gıda, kan şekerinde ani dengesizlikler yaşanmasına neden olur. Sağlıksız buduruma karşı edamame iyi bir seçimdir. Kan şekerinde tehlikeli yükselme ya da düşüşler yaşanmasına neden olmaz. Bu yönüyle özellikle diyabet hastaları için idealdir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Başta K vitamini ve folat olmak üzere birçok vitamin ve mineral bakımından zengin olmasıyla bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Kemikleri Güçlendirir: Kemik mineral yoğunluğunu artırarak iskelet yapısının daha sağlam olmasına katkıda bulunur. Böylelikle ilerleyen yaş ile birlikte görülme riski yükselen kemik erimesinin önlenmesine yardımcı olur.

Edamame Pişirme Yöntemleri Nelerdir?

Edamame pişirmek için farklı yöntemler mevcuttur. Edamame pişirme yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Kaynatma: Edamameleri kaynar su dolu bir tencerede 1-2 dakika kaynatarak pişirebilirsiniz. Eğer ki dondurulmuş edamame kullanıyorsanız bu süreyi 5-6 dakika olarak uzatabilirsiniz.

Buharlama: Sebze pişirme yöntemlerinin en sağlıklısı olarak kabul edilen buharlama, edamame pişirmek için de iyi bir yöntemdir. Edamameleri su dolu bir tencere üzerine yerleştireceğiniz geniş bir kevgire ekleyin. Ardından suyun kaynamasıyla yükselen buharda 5-10 dakika kadar pişmesini sağlayın. Eğer ki dondurulmuş edamame kullanıyorsanız bu üreyi birkaç dakika daha uzatabilirsiniz.

Mikrodalga: Mutfağın pratik yardımcılarından biri olan mikrodalga, edamame pişirme konusunda da bizi yalnız bırakmıyor. Pişirmek istediğiniz edamameyi bir miktar su da eklediğiniz bir kâseyle mikrodalgaya teslim edin. Mikrodalganın gücüne göre pişme süresi değişebileceğinden kontrollü olarak pişirmeye dikkat edin.

ELMA

Haftada beş ya da daha fazla elma tüketen bireylerin, çok daha iyi bir akciğere sahip oldukları ve elma tüketiminin KOAH ve akciğer kanseri gibi problemlerin oluşumunu önlediği belirtilmektedir. Elmanın içeriğinde bulunan yüksek oranlı flavonoid antioksidanlar ile C vitamini, akciğerde meydana gelebilecek sorunların önüne geçmektedir.

DOMATES

Diyetle alınan likopenin en zengin kaynaklarından biri olan domates ve salça, akciğer sağlığını iyileştiren etkilere sahiptir. Akciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan domates, iyi bilinen karotenoid antioksidanlar arasında yer almaktadır. Domates açısından zengin bir diyetle beslenen 105 astımlı hasta üzerinde yapılan çalışmalar, domatesin astımın kontrol altına alınmasında oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Bunların yanı sıra domates, akciğer fonksiyonlarındaki kaybı da azaltmaktadır.

KIRMIZI TATLI BİBER

En zengin C vitamini kaynağı olan kırmızı tatlı biber, özellikle sigara içenlerin sıklıkla tüketmesi gereken sebzelerden biridir. Tam bir antioksidan kaynağı olan kırmızı tatlı biber, akciğerin daha iyi fonksiyonlara sahip olmasını sağlamaktadır. Önerilen miktarın günde en az 35 mg C vitamini almak olduğu düşünülürse her gün bir orta boy kırmızı tatlı biber tüketmek, bu miktarın yaklaşık iki katını almanızı sağlayacaktır.

PANCAR VE PANCAR YAPRAĞI

Yüksek oranda içermiş olduğu nitrat sayesinde kan damarlarının gelişmesine yardımcı olan pancar ve pancar yaprağı, tansiyonun düşmesini ve oksijen alımının kolaylaşmasını sağlamaktadır. Diyet listesine pancar ya da pancar özür ekleyen bireylerde, KOAH ve pulmoner hipertansiyon hastalarında kondisyon ve akciğer fonksiyonlarının arttığı kanıtlanmıştır. Bunların yanı sıra akciğer sağlığı açısından büyük bir önemi olan magnezyum potasyum, vitamin C ve karotenoid antioksidanlar da pancar ve pancar özünde mevcuttur.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, içermiş olduğu kateşin maddesi sayesinde akciğerde meydana gelecek sertleşmeyi ve doku bozulmasını koruyucu özelliğe sahiptir. Bu nedenle akciğer sorunlarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

ZERDEÇAL

Çok güçlü antioksidan ve antiinflamatuar etkisi sayesinde vücudun sağlığını olumlu etkileyen zerdeçal, yüksek oranda kurkumin içermektedir. Sigara içen bireyler arasında yapılan çalışmada, diyetlerinde yüksek miktarda kurkumin bulunduranların, hiç tüketmeyenlere göre yaklaşık yüzde 10 daha sağlıklı bir akciğere sahip olduğu teyit edilmiştir.

KIRMIZI LAHANA

İçerdiği yüksek oranda antosyanin ve lifli yapısı sayesinde akciğer fonksiyonlarını artırmakta olan kırmızı lahana, akciğer problemlerinin giderilmesinde oldukça etkilidir.

ZEYTİNYAĞI

Antioksidan ve antinflamatuar etkileri oldukça yüksek olan zeytinyağı, E vitamini ve polifenoller açısından zengindir. Astım hastalığından koruyucu etkisi olduğu bilinen zeytinyağının, özellikle KOAH hastalığı olan bireylerde meydana gelen atak sıklığını azaltıcı özelliği olduğu bilinmektedir.

YABANMERSİNİ

Antosyaninler açısından oldukça zengin bir besin olan yabanmersini, hafta iki porsiyon ya da daha çok tüketilmesi durumunda akciğer fonksiyonları güçlenmektedir. 839 yaşlı birey üzerinde yapılan bir çalışmada, yaban mersini tüketen bireylerin tüketmeyenlere oranla daha sağlıklı akciğerlere sahip olduğu kanıtlanmıştır.

BALKABAĞI

Balkabağı, özellikle beta karoten, lutein ve zeaksantin açısından oldukça zengindir. Bu moleküllerin tümü çok güçlü bir antioksidan ve antjinflamatuar etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalar, hem yaşlılarda hem de gençlerde yüksek kan karotenoid düzeyine sahip olanların çok daha iyi bir akciğer fonksiyonuna sahip olduğunu kanıtlamıştır.

