Eda Ece ödül töreninde depremzedeleri hedef aldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından devlet-millet ele ele vererek yaraların sarılması adına dünyaya örnek bir mücadele vermişti.

Hatırlanacağı üzere 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fazla oy almasını hazmedemeyen muhalif hesaplar depremzedelere hakaretler yağdırıp 'keşke daha çok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun" diyerek yaptıkları yardımları geri istemişti.

Eda Ece de, katıldığı bir ödül töreninde depremzede vatandaşları hedef alarak, oy tercihleri ile açık biçimde alay etti.

Skandal sözler

Eda Ece, "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" gibi skandal sözler kullandı. Ece'nin sözlerine salonda bulunanların kahkaha atması ise ayrıca dikkat çekti.

Kullanıcılar sosyal medyadan skandal ifadelere tepki gösterdi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yardım yapmayı yavaş yavaş öğreniyorlar. Zamanla yardım adabını da öğrenecekler. Karşılıksız yardımı da belki biz göremeyiz ama öğrenirler bir zaman sonra inşallah."

"Deprem bölgesini lütfen hiçbir siyasi yaklaşıma alet etmeyin"

"Üç kuruş para verdiniz, birkaç sosyal medya paylaşımı yaptınız diye depremzedelerin burnundan getirdiniz. Yazıklar olsun size ve bundan sonra ayıla bayıla sizi izleyenlere..."

"Kendilerinden başkasını yok sayıyorlar, ondan zannediyor ki, başkası depremzedelere yardım etmedi.! Yazık kafana"