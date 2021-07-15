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Yaşam Eczaneler bugün açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?
Yaşam

Eczaneler bugün açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

Eczaneler açık mı 15 Temmuz | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle pek çok kişi eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi 15 Temmuz

Yeniakit Publisher
2021-07-15 13:55:00 -
Eczaneler bugün açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Pek çok kişi bu sebeple 15 Temmuz’da izin yapıyor. Peki, bugün eczaneler açık mı?

Eczaneler bugün açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için eczaneler nöbet sistemine göre hizmet veriyor. Nöbetçi eczane listesine E Devlet üzerinde ya da bulunduğunuz ilçe belediyelerinin resmi web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca nöbetçi eczane bilgisine illerin eczacı odalarının web sitesinden de ulaşmanız mümkün.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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