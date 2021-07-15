Eczaneler bugün açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?
Eczaneler açık mı 15 Temmuz | 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle pek çok kişi eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane listesi 15 Temmuz
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Pek çok kişi bu sebeple 15 Temmuz’da izin yapıyor. Peki, bugün eczaneler açık mı?
Eczaneler bugün açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?
15 Temmuz resmi tatil olduğu için eczaneler nöbet sistemine göre hizmet veriyor. Nöbetçi eczane listesine E Devlet üzerinde ya da bulunduğunuz ilçe belediyelerinin resmi web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca nöbetçi eczane bilgisine illerin eczacı odalarının web sitesinden de ulaşmanız mümkün.
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