Eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açıldı mı?
Cumartesi günü eczaneler açık mı? Bayram tatilinin ardından eczanelerin açılıp açılmadığını merak ediliyor. Vatandaşlar cumartesi günü eczanelerin hangi saatler arasında çalıştığını, nöbetçi usulüne göre çalışıp çalışmadıklarını araştırıyor. Peki, eczaneler açık mı?
Arefe günü öğlene kadar açık olan eczaneler bayram boyunca nöbet usulüne göre çalıştı. Bayramın sona ermesiyle birlikte pek çok kişi ‘Eczaneler bugün açık mı?’ sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, bugün eczaneler açık mı?
Eczaneler açık mı? Bugün eczaneler açıldı mı?
Bayram boyunca nöbet sırasıyla hizmet veren eczaneler, 24 Temmuz Cumartesi günü normal sistemde çalışmaya başladı. Bugün eczaneler her zamanki mesaileri şeklinde çalışıyor. Pazar günü ise yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
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