Eczaneden hırsızlık için iki iş yerinin duvarlarını deldiler

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde bitişik konumdaki iki iş yerinin duvarlarını delerek eczaneye giren kişi ya da kişiler, kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan ilaçlarla kasadaki parayı çaldı.

Zeren Sanayi Sitesi'nde bir eczaneden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gittiğinde eczane ile yanındaki oto tamircisinin arasındaki duvarda delik açıldığını gördü.

Tamirci ile yanındaki kaportacı dükkanı arasındaki duvarın da delik olduğunu gören ekipler, kaportacının kapı kilidinin kırıldığını saptadı.

Eczaneden kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçlarla kasadaki bin 500 liranın çalındığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi.







