Eczacılar Odası'na çağrı: Gözünüzün içine baka baka...
Gazeteci Emin Pazarcı, İBB'deki maske skandalıyla ilgili Eczacılar Odası'na 'suç duyurusunda bulunmaları' çağrısı yaptı.
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların parasını yandaşlara peşkeş çekmeye devam ediyor. İmamoğlu’nun 1 TL’den fazla bir fiyata yasak olan maskeleri KDV hariç 2.89 TL'den aldığı ortaya çıktı. Yüzde 18 KDV’de eklendiğinde maske fiyatları 3 liranın üstüne çıkıyor.
Skandalın açığa çıkmasının ardından Gazeteci Emin Pazarcı, Eczacılar Odası'na çağrıda bulundu.
Pazarcı Twitter hesabından şunları kaydett:
"Haydi Eczacılar Odası, şimdi hareket zamanı... Siz bir maskeyi perakende 1 liradan fazlaya satarsanız suç, Ekrem İmamoğlu, gözünüzün içine baka baka toptan 2,89'a satın alıyor. Ortalığı ayağa kaldırmanız, hatta suç duyurusunda bulunmanız gerekmez mi? Bekliyoruz..."