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Gündem

Eczacılar Odası'na çağrı: Gözünüzün içine baka baka...

Gazeteci Emin Pazarcı, İBB'deki maske skandalıyla ilgili Eczacılar Odası'na 'suç duyurusunda bulunmaları' çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 01:23:00 -
Eczacılar Odası'na çağrı: Gözünüzün içine baka baka...

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların parasını yandaşlara peşkeş çekmeye devam ediyor. İmamoğlu’nun 1 TL’den fazla bir fiyata yasak olan maskeleri KDV hariç 2.89 TL'den aldığı ortaya çıktı. Yüzde 18 KDV’de eklendiğinde maske fiyatları 3 liranın üstüne çıkıyor.

Skandalın açığa çıkmasının ardından Gazeteci Emin Pazarcı, Eczacılar Odası'na çağrıda bulundu.

Pazarcı Twitter hesabından şunları kaydett:

"Haydi Eczacılar Odası, şimdi hareket zamanı... Siz bir maskeyi perakende 1 liradan fazlaya satarsanız suç, Ekrem İmamoğlu, gözünüzün içine baka baka toptan 2,89'a satın alıyor. Ortalığı ayağa kaldırmanız, hatta suç duyurusunda bulunmanız gerekmez mi? Bekliyoruz..."

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