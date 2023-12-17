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Gündem Eczacılar Birliği dut yemiş bülbüle döndü
Gündem

Eczacılar Birliği dut yemiş bülbüle döndü

Yeniakit Publisher
2023-12-17 13:07:00 -
Eczacılar Birliği dut yemiş bülbüle döndü

“Ankara’da evim yok, misafirhanede kalıyorum” diyen CHP lideri Özgür Özel’in milletvekili seçildiğinden beri konakladığı misafirhanenin gerçekte ultra lüks bir otel olduğu belgelenirken, kompleksin sahibi Türk Eczacıları Birliği dut yemiş bülbüle döndü.

HABER MERKEZİ

Ankara’da evim yok, misafirhanede kalıyorum sözleriyle duyar kasan CHP’nin emanetçi lideri Özgür Özel’in milletvekili seçildiğinden beri ikamet ettiği misafirhanenin gerçekte ultra lüks bir otel olduğunu belgeleyen haberimiz gündeme bomba gibi düşerken, kompleksin sahibi Türk Eczacıları Birliği dut yemiş bülbüle döndü. TEB yönetimi, toplamda 7500 metrekare kapalı alana sahip olan ve içerisinde fitness merkezi, sauna, buhar banyosu, masaj odaları, tenis kortu, spor kompleksi, mini kulüp, açık kapalı yüzme havuzu, squash salonu, 300 kişilik restoran, 250 kişilik konfreans salonu ile 6’sı süit toplam 41 odası bulunan ultra lüks otelde konaklayan Özel’in herhangi bir ücret ödeyip ödemediği konusunda açıklama yapma gereği bile duymadı. Aradığımız TEB yetkilileri telefonlarımıza çıkmazken, kurumsal mail adreslerine yazılı olarak gönderdiğimiz soruları ise yaklaşık bir haftadır cevapsız bıraktı. Gazetemizin soruları karşısında ölüm uykusuna yatan TEB yönetimi, ‘TEB Otel’ adıyla Ankara-Çayyolu’nda hizmet veren misafirhanede tam 12 yıldır kesintisiz konaklayan Özel ile ilişkin sorularımıza geri dönüş sağlamadı.

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