Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın maçlarında saat değişikliği





İSTANBUL (AA) - Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türk takımları Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın, yarın yarı finalde yapacakları maçların saati değişti.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvada gruplarındaki tüm maçları kazanarak yarı finale kalan Türk takımlarından Eczacıbaşı VitrA'nın, yarın Brezilya temsilcisi Minas ile oynayacağı karşılaşma TSİ 15.00'ten 12.00'ye çekildi.

VakıfBank ile bir diğer Brezilya temsilcisi Praia arasında yapılacak müsabaka ise TSİ 12.00'den 15.00'e alındı. Maçlar, S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank 2013 ve 2017'de, Eczacıbaşı VitrA ise 2015 ve 2016'da kupaya uzanmıştı.