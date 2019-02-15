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Eczacıbaşı VitrA, Krsmanovic'i kadrosuna kattı

15 Şubat 2019 Cuma 15:46
Eczacıbaşı VitrA, Krsmanovic'i kadrosuna kattı


İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Sırp orta oyuncu Natasa Krsmanovic'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Krsmanovic ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Daha önce Galatasaray ve Seramiksan'da forma giyen Sırp voleybolcu ile ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Ural, "Takımımızda yaşadığımız talihsiz sakatlık ve hastalıklar nedeniyle, Şampiyonlar Ligi'nde bizi desteklemesi amacıyla tecrübeli Sırp oyuncu Natasa Krsmanovic ile anlaştık." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 15:46
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Natasa Krsmanovic
  3. Voleybol

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