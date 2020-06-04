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Spor

Eczacıbaşı VitrA, genç oyuncularını kiralıyor

Turuncu-beyazlı takım, 7 genç oyuncusunu deneyim kazanmaları amacıyla yeni sezonda başka takımlara kiralayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-04 13:48:59 -
Eczacıbaşı VitrA, genç oyuncularını kiralıyor

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 7 genç oyuncusunu deneyim kazanmaları amacıyla yeni sezonda başka takımlara kiralık olarak gönderecek.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen 1998 doğumlu pasör Gizem Mısra Aşçı, 1999 doğumlu libero Sinem Bayazıt ve 1998 doğumlu pasör çaprazı Çağla Rızvanoğlu yeni sezonda Sarıyer Belediyesspor'da, 1997 doğumlu orta oyuncu Ceren Nur Domaç ise Kuzeyboruspor'da kiralık olarak mücadele edecek.

Takımın genç yetenekleri 2000 doğumlu smaçör Melis Katipoğlu, 2002 doğumlu libero Tuna Aybüke Çetinay ve 2000 doğumlu libero Simay Kurt da yeni sezonda başka takımlara kiralanacak.

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