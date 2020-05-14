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Spor

Eczacıbaşı VitrA, Ergül Eroğlu ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:02:56 -
Eczacıbaşı VitrA, Ergül Eroğlu ile yollarını ayırdı

İSTANBUL (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı VitrA'da sezon başında kadroya katılan Ergül Eroğlu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Turuncu-beyazlı voleybol takımının menajeri Nalan Ural yaptığı açıklamada, "Deneyimi ve enerjisiyle bize çok önemli katkılarda bulunan Ergül'e teşekkür eder, sağlıklı ve başarılı bir kariyer sürdürmesini dileriz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde kulüp ve milli takım düzeyinde birçok başarıya imza atan 33 yaşındaki orta oyuncu, turuncu-beyazlılarla 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandı ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikincilik yaşadı.

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