Eceabat'ta FETÖ ile iltisaklı olduklarını söyleyerek dolandıran şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde vatandaşları arayıp FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olduklarını söyleyerek dolandıran 1 şüpheli, emniyet ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 400 bin Türk Lirası, 110 bin 885 Amerikan Doları ve 480 gram altın ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre yakalama, ekiplerin 21-28 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yürüttüğü huzur uygulamaları kapsamında gerçekleşti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Bayramiç ve merkezdeki dolandırıcılıkta 1 şüpheli tutuklandı

Bayramiç ilçesinde ve aynı konuyla ilgili Çanakkale il merkezinde devam eden bir başka nitelikli dolandırıcılık olayında, kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan şahısların vatandaşlardan 47 çeyrek altın, 10 tam altın, 2 yarım altın, 3 burma bilezik, altın yüzük ve reşat altın takılı kolye aldığı belirtildi. Olaya karıştığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı; emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Çanakkale merkezinde "kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temini", yani nitelikli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makineleri hakkında kanuna muhalefet konusuyla ilgili olarak da 1 şüpheli yakalandı.

42 kaçak göçmen GÖKSEM'e teslim edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'nın koordineli çalışmasında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 42 kaçak göçmen yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayda kullanılan 4 araç ile 41 bin 800 TL, 145 dolar, 17 can yeleği, 19 can simidi ve 7 el hava pompasına el konuldu.

10 bin 814 kişi ve 2 bin 179 araç kontrol edildi

Uygulama ve denetimlerde 10 bin 814 kişi ile 2 bin 179 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 şüpheli yakalandı; bunlardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 503 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Aramalarda toplam 1 kilo 244 gram narkotik madde ile av tüfeği ve 7 fişek, tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 88 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Operasyonlarda toplam 57 şüpheliye adli işlem yapıldı; bu şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.