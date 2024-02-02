Ece Üner'den şaşırtan karar! Tüm Türkiye'ye az önce duyurdu...

Ünlü sunucu Ece Üner, TV100 Ana Haber'den ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımına "Yakında görüşürüz" notunu düştü.

Yaptığı açıklamalarla sıkça gündem olan ünlü sunucu Ece Üner, ayrılık haberini duyurdu.

TV100 Ana Haber'den ayrıldığını sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Üner, TV100 yönetimine de ayrıca teşekkür etti.

"YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Üner, paylaşımında şunları belirtti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"TV100 Ana Haber’den kendi isteğimle ayrıldım. Siz izleyicilerime çok teşekkür ederim. TV100 yönetimine de geçtiğimiz bir yıl boyunca verdikleri destek ve güvenleri için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere."