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Medya

Ece Üner sosyal medyada ateş püskürdü

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, sosyal medya hesabından, kendi ismiyle açılan sahte hesaplara isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:08:00 -
Ece Üner sosyal medyada ateş püskürdü

Spikerliğiyle ve haber aralarındaki yorumlarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine gelen Ece Üner, sosyal medyada ismini kullanarak sahte hesaplar açıldığını söyledi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Üner, ismini kullanarak sosyal medyada paylaşım yapan hesapları paylaşarak isyan etti. Üner, "benim ismimi ve cismimi kullanmak suretiyle kendi yüksek fikirlerini paylaşan, @EceUner32 ve daha nice nice sahte hesaplar sayenizde oturdum arpacık kumrusu gibi düşünüyorum ve soruyorum sizlere, nedendi? At kendi imzanı rahatla” ifadelerini kullandı.

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