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Medya Ece Üner 'iş çığırından çıktı' deyip kararını açıkladı
Medya

Ece Üner 'iş çığırından çıktı' deyip kararını açıkladı

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına isyan etti. Ece Üner sahte sosyal medya hesaplarıyla ilgili dava açacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 09:47:00 - 2020-10-27 09:49:46
Ece Üner 'iş çığırından çıktı' deyip kararını açıkladı

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, adına açılan sahte sosyal medya hesaplarını yargıya taşıyacağını açıkladı.

"İş çığrından çıktı"

Ece Üner konuyla ilgili olarak "Adıma açılan tüm sahte hesaplarla ilgili yasal işlem başlatıyorum. Saygılarımla bildiririm. Zira iş çığrından çıktı" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman çıkışlarıyla çok konuşulan Ece Üner'in Twitter'da 455 bin takipçisi bulunuyor.

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