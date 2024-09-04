Ecdat yadigarı: Mecidiye Tabyası
93 Harbi'nin en çetin muharebelerinin geçtiği Mecidiye Tabyası herkesi hayran bırakıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/ecdat-yadigari-mecidiye-tabyasi-91936
Madem gittiniz neden bu iddia ortada! Taraftarlar artık yeter diyor! Lütfen artık bu konuyu çözün...
93 Harbi'nin en çetin muharebelerinin geçtiği Mecidiye Tabyası herkesi hayran bırakıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/ecdat-yadigari-mecidiye-tabyasi-91936
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