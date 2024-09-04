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Kültür - Sanat Ecdat yadigarı: Mecidiye Tabyası
Kültür - Sanat

Ecdat yadigarı: Mecidiye Tabyası

Yeniakit Publisher
2024-09-04 18:24:00 -
Ecdat yadigarı: Mecidiye Tabyası

93 Harbi'nin en çetin muharebelerinin geçtiği Mecidiye Tabyası herkesi hayran bırakıyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/ecdat-yadigari-mecidiye-tabyasi-91936

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