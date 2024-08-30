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Gündem Ecdat denize döktü onlar denize girecek! 30 Ağustos’ta Yunan adasına hücum
Gündem

Ecdat denize döktü onlar denize girecek! 30 Ağustos’ta Yunan adasına hücum

Yeniakit Publisher
2024-08-30 15:58:00 -
Ecdat denize döktü onlar denize girecek! 30 Ağustos’ta Yunan adasına hücum

Milliyetçi geçinip tatilde Yunanlara para kazandıran "Beyaz Türkler" 30 Ağustos'ta da Yunan adalarına tatile koştu.

Türk sekülerlerin daha ucuz olduğu bahanesiyle Yunan adalarına gitmesi devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle üç gün izne çıkan "Beyaz Türklerin" 30 Ağustos'a rağmen Yunan adalarını tercih etmesi dikkat çekti.

Tatilciler, adaya gidebilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler, sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla Midilli'ye gitti.

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