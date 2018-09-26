ECB uyarıda bulundu! Amerika kaybeder

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan bir simülasyon, diğer ükeler ile bir ticaret savaşına girişmesi halinde en çok kaybedenin ABD olacağını, Çin'in ise misillemeler sonrasında daha iyi duruma geleceğini öngörüyor.

ECB'nin ABD'nin tüm ithalat için yüzde 10 gümrük tarifesi uyguladığı ve diğer ülkelerin buna aynı oranda misillemede bulundukları senaryosunu temel aldığı simülasyon, azalan ticaret, tüketici ve yatırımcı güveninde zarar oluşmasının yükünün ABD'nin üzerine bineceğine işaret etti.

ECB çalışmasına ilişkin açıklamada, "Tahmin sonuçları, ABD'nin net ihracat pozisyonunun önemli oranda kötüleşeceğine işaret etti. Bu modele göre, ABD şirketleri daha az yatırım yapacaklar ve daha az işçi istihdam edecekler" denildi.