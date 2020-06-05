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Aktüel

ECB, Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar avroluk repo hattı açtı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:22:54 -
ECB, Romanya Merkez Bankası için 4,5 milyar avroluk repo hattı açtı

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Romanya Merkez Bankası (BNRO) için 4,5 milyar avroluk repo imkanı açtığını açıkladı.

ECB’den yapılan açıklamada, iki bankanın Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik yeni bir repo hattı açılması için anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, repo hattının 31 Aralık 2020’ye veya gerektiği sürece yerinde kalacağı belirtilerek, hattın amacının da Romanya Merkez Bankası’nın ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.


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