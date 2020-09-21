  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ECB, bankaların raporlama yüklerini azaltmayı planlıyor
Aktüel

ECB, bankaların raporlama yüklerini azaltmayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:08:05 -
ECB, bankaların raporlama yüklerini azaltmayı planlıyor

BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Birliği'nde bankaların raporlama yükünü azaltmayı ve veri kalitesini artırmayı planladığını açıkladı.

ECB’den yapılan açıklamada, Bankanın, bugün Avrupa bankacılık sektörü için raporlama yükünü azaltmaya yönelik Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’nin (ESCB) tavsiyelerini Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) fizibilite raporunda yayınladığı belirtildi.

ECB’nin açıklamasında, ESCB'nin raporda para politikası ve denetim görevleri için vazgeçilmez bilgilerin içeriğini kaybetmeden, bankaların raporlama yükünü basitleştirerek, onların raporlarına standart bir şablon getirmeyi önerdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu çabalar bankaların raporlama yükünü azaltmaya ve yetkililer tarafından alınan verilerin kalitesini artırmaya yardımcı olmalıdır. Sonuç olarak, bankalar maliyetleri düşürebilir ve yetkililer bankacılık sektöründeki gelişmeleri daha iyi izleyebilir" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği’nde bankalar raporlama faaliyetleri için yıllık 4 milyar avro harcarken, bankacılık sektörü uzun yıllardır bu maliyetleri eleştiriyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı
Gündem

Almanya'dan Yunanistan ve sahibi Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığını bir türlü hazmedemeyen Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan ve sahibi Fransa’nın provokasyonlarına Alm..
Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak
Gündem

Erdoğan sinyali vermişti! Bu yapana artık ceza uygulanacak

Koronavirüs vakalarının artmasıyla getirilen ek tedbirler gereği evde tedavi edilecek virüs bulaşmış hastalara kırmızı bileklik takılacak, t..
FBI tespit etti! Trump'a zehirli paket o ülkeden gönderilmiş
Dünya

FBI tespit etti! Trump'a zehirli paket o ülkeden gönderilmiş

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a gönderilen zehirli pakedin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi.

Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı