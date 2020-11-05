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Aktüel Ebüzziya Ailesi sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta devam ediyor
Aktüel

Ebüzziya Ailesi sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta devam ediyor

Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi, matbaacılık tarihinin 150 yıllık gelişimine ışık tutuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:46:58 -
Ebüzziya Ailesi sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta devam ediyor

İSTANBUL (AA) - "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisi ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, matbaacılık tarihinin 150 yıllık gelişimine katkı sağlayan Matbaa-i Ebüzziya çalışmaları yer alıyor.

Sergide ayrıca Matbaa-i Ebüzziya'nın kurucusu olan Ebüzziya Tevfik Bey'in kişisel çalışmaları ve Ebüzziya Ailesi'nin 1881'den 1949'a kadar devam eden matbaacılık serüveni tüm detaylarıyla anlatılıyor.

Türkiye'nin 150 yılına tanıklık eden Ebüzziya Ailesi'nin İSAM Kütüphanesi tarafından araştırmacılara açılan arşivi ve aile üyelerinden derlenen kişisel koleksiyonlar da gün yüzüne çıkıyor.

Küratörlüğünü sanat tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu'nun üstlendiği sergide kültür, sanat ve siyaset hayatında derin izler bırakmış ailenin dört kuşak bireylerinin şahsi maceralarından izler bir araya getiriliyor.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi, 27 Aralık'a kadar, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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