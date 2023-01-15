Ebubekir Sofuoğlu'ndan başörtülü o müzik grubuna olay gönderme
Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, başörtülü kadınların kurduğu müzik grubu AKŞAM'ı eleştirdi.
Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, başörtülü kadınların kurduğu müzik grubu AKŞAM'ı eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sofuoğlu, “Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz. Neslimizi muhafaza eyle Ya Rabbi...” ifadelerini kullandı.
Sofuoğlu, konser videolarını paylaşan müzik grubuna “Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz. Neslimizi muhafaza eyle Ya Rabbi...” diyerek tepki gösterdi.