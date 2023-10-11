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Gündem Hamas'tan 'Ebu Ubeyde' yalanlaması!
Gündem

Hamas'tan 'Ebu Ubeyde' yalanlaması!

Yeniakit Publisher
2023-10-11 07:46:00 - 2023-10-11 07:49:45
Hamas'tan 'Ebu Ubeyde' yalanlaması!

İsrail ordusu Filistin'deki acımasız saldırılarını sürdürürken, Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin evinin vurulduğunu açıkladı.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında 7 Ekim sabahı İsrail'e başlattığı operasyonun yankıları sürerken, siyonistler acımasızca saldırıya geçti.

Gazze şeridinde günlerdir bombardımanı sürdüren İsrail ordusu kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeksizin saldırıyor.

İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin evinin bombalandığı duyurulmuştu.

Hamas yalanladı!

Hamas tarafından yapılan açıklamada İsrial'in açıklamasının yalan olduğu belirtilerek, "Ebu Ubeyde'nin evi bombalanmadı" denildi.

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