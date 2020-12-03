Ebu Haris kimdir? Ebu Haris gözaltına mı alındı?

İzmir’de Terör örgütü DEAŞ yanlısı isimlere operasyon düzenleni. Emniyet güçlerinin titiz araştırmaları sonucunda örgütün üst düzey sözde yöneticisi konumundaki Ebu Haris kod adlı R.O.'nun da aralarında olduğu 11 zanlının kaldığı adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda Ebu Haris’in de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Demokrasiyi ‘küfür sistemi’ olarak tanımlayan Selefi Vasat Kitabevi'nin sahibi Ebu Haris, ülkede 70 bine yakın Selefi olduğunu iddia etmişti. Ebu Haris, kendilerinin sistem ‘küfür’ sistem olarak gördüklerini iddia etmişti. Haris yaptığı açıklamada “Herkes kendi davetini belli bölgelerde yapıyor. 81 ilde bu inanca sahip insan vardır. Biz kendi adımıza 300 kişilik bir topluluğuz.” demişti.