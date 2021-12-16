Ebru Baki'nin asgari ücret tahmini olay oldu!

Milyonların gözü saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı asgari ücret zammında. Herkes asgari ücrete gelecek zammın ne kadar olacağına kilitlenmişken Habertürk TV ekranlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"5 binin üzerinde bekliyorum"

Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirdiği gelişmeyi canlı yayında duyuran Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki, asgari ücret konusunda da dikkat çeken bir tahminde bulundu. Yapılacak zamla birlikte rakamın 4 bin TL'nin çok üzerine çıkabileceğini iddia eden Baki, sesini incelterek konuştuğu dakikalarda "5 binin üzerinde bekliyorum" ifadesini kullandı.