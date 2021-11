EBRD’den finansman onayı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (The European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) tarafından yürütülen çalışmaları takiben Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nde 67 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy kesiminin inşası için 150 milyon Euroluk finansman desteği onaylandı.