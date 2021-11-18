EBRD’den finansman onayı

Asya Altyapı Yatırım Bankası (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) da projeye 300 milyon Euro finansman sağlayacak. Bu finansmanın final onayının da ay sonunda banka üst kurulundan çıkması bekleniyor. Böylece proje için gerekli toplam 450 milyon Euroluk kredi temin edilecek.

Uluslararası prestijli kreditörlerin desteğiyle hayata geçirilecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nde yeni bir evreye geçildi. Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımı bakanlığın öz kaynaklarıyla başlatıldı. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde ise yapım faaliyetlerinin gerçekleşme oranı yüzde 25’e ulaştı.

Halkalı-Kapıkule hattı, Pekin-Londra Demir İpek Yolu güzergâhı ve Avrupa Birliği Trans Avrupa Ulaştırma Ağları gibi uluslararası koridorlarla entegre şekilde Türkiye’nin doğu ile batı arasındaki köprü konumunu güçlendiren adım olacak.