EBRD’den finansman onayı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (The European Bank for Reconstruction and Development-EBRD) tarafından yürütülen çalışmaları takiben Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nde 67 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy kesiminin inşası için 150 milyon Euroluk finansman desteği onaylandı.
Asya Altyapı Yatırım Bankası (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) da projeye 300 milyon Euro finansman sağlayacak. Bu finansmanın final onayının da ay sonunda banka üst kurulundan çıkması bekleniyor. Böylece proje için gerekli toplam 450 milyon Euroluk kredi temin edilecek.
Uluslararası prestijli kreditörlerin desteğiyle hayata geçirilecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nde yeni bir evreye geçildi. Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımı bakanlığın öz kaynaklarıyla başlatıldı. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde ise yapım faaliyetlerinin gerçekleşme oranı yüzde 25’e ulaştı.
Halkalı-Kapıkule hattı, Pekin-Londra Demir İpek Yolu güzergâhı ve Avrupa Birliği Trans Avrupa Ulaştırma Ağları gibi uluslararası koridorlarla entegre şekilde Türkiye’nin doğu ile batı arasındaki köprü konumunu güçlendiren adım olacak.