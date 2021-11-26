Ebeveynler bebeklerini neden sol taraflarında tutarlar?

Ebeveynler bebeklerini sol taraflarında tutarlar, fakat çocuk büyüdükçe ve daha bağımsız hale geldikçe bu durum değişebilir.

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalar, annelerin bebeklerini sol taraflarında tuttukları ve onları vücutlarının bu tarafına yasladıkları, böylece sağ ellerinin serbest kaldığı sonucuna vardı.

Bununla birlikte, bebeklerini sağ taraflarında tutup tutmadıklarını görmek amacıyla solak annelerle başka çalışmalar da yapıldı. Araştırma sonunda, solak annelerin %78’i bebeklerini sol yanlarında tuttukları ortaya çıktı.

Morris tarafından yayınlanan deneyler, bebeklerin ebeveynlerinin sol tarafında tutulduklarında daha erken sakinleştikleri hipotezini destekliyor.

Bir hastanenin çocuk koğuşunda, bebekler her biri dokuz bebek olmak üzere iki gruba ayrıldı. Gruplardan birinde insan kalp atışının kaydı çalınıyordu, diğerinde ise bu kayıt yoktu.

Sessiz gruptaki bebeklerin %60’a kadarı huzursuzdu. Diğer grupta, bebeklerin sadece %38’i huzursuzdu. Ayrıca, bu son grup ağırlıklarında da bir artış gösterdi. Benzer bir deneyde, kalp atışlarını dinleyen çocuklar dinlemeyenlere göre daha hızlı uykuya daldılar.

Bazı uzmanlar, bu ilkel duyguların, duygularımızı beynimize değil, kalplerimize yerleştirme eğilimimize yol açtığına inanmaktadır.