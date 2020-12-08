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Aktüel Eber Gölündeki yangında yaklaşık 600 dönüm kamışlık arazi zarar gördü
Aktüel

Eber Gölündeki yangında yaklaşık 600 dönüm kamışlık arazi zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-08 00:44:12 -
Eber Gölündeki yangında yaklaşık 600 dönüm kamışlık arazi zarar gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde çıkan yangında yaklaşık 600 dönüm arazideki kamışlar zarar gördü.

Gölden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, gölün içi bataklık olduğundan itfaiye araçları giremedi.

Eber Gölü Alan Kılavuzu Kadir Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında yaklaşık 600 dönümlük kamışlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yangından sadece kamışların değil yaban hayatının da etkilendiğini belirten Ateş, şöyle konuştu:

"Bu olaydan kamış toplayanlar ile birlikte bölge sakinleri de zarar gördü. Biz yangınların olmamasını ve vatandaşın ekmeğine mani olunmamasını istiyoruz. Bulunduğumuz alan eskiden göl arazisiydi, ama şimdi kurudu. Eskiden 144 kilometrekarelik bir alanı olan göl, şimdi 55 kilometrekareye kadar düştü."

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