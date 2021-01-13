Eber Gölü'nde çıkan yangında yaklaşık 8 bin dekar kamışlık alan zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerindeki Eber Gölü'nde çıkan yangında yaklaşık 8 bin dönüm sazlık hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Eber Gölü kıyılarında ilçe sınırları arasında kalan sazlık alanlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşlar durumu jandarma, AFAD ve Bolvadin Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Bazı noktalarda çıkan yangına belediye itfaiye araçları müdahale etti. Bazı yerlerde göl tabanı hasar görmüş ve bataklık olduğu için yangına müdahale edilemedi.

Göldeki bazı noktalarda itfaiye ekipleri yangını kontrol ederken, bazı sazlık alanlar yanmaya devam ediyor.

"İşte ülkemizin değerleri"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKU) Doğa Koruma Biyolojik İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof.Dr.Uğur Cengiz Erişmiş gazetecilere, yaz aylarında Eber Gölü'nde 40-45 adet küçük çaplı yangın çıktığını ancak geçen ay üçüncü kez büyük ölçekli yangın çıktığını söyledi.

1993 yılından beri Eber Gölü'nü yakından takip ettiğini belirten Erişmiş, şunları söyledi:

"Gölü biyoçeşitlilik açısından ele aldığımız zaman burada 146 kuş türümüz var. Burada var olan ve göç etmeyen 40 yerli ırkımız bulunuyor. Bir çiftte saz kedisi var, onları da izlemedeyiz. Bu hayvanlar da yangının çıktığı bu bölgeye de çok yakın ve tedirgin olduk. Yine dünyada sadece burada bulunan bir kurbağa türümüzde var. Biyoçeşitliliğimize ciddi zarar veriyor."

Yangınlarla ilgili farklı düşünceleri olduğunu belirten Erişmiş, "Ülkemizin değerleri gidiyor. Gerçekten üzücü. Şimdi biraz vicdan diyoruz" dedi.

"Bu gölün neden yandığını anlamıyoruz"

Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürü Ümit Çınar, son günlerde Eber Gölü'nün sazlık alanlarının farklı noktalarında çok sayıda yangın çıktığını vurguladı.

Yangınların neden çıktığının bilinmediğini belirten Çınar, şunları kaydetti:

"İtfaiye olarak göldeki yangınlara sürekli müdahale etmeye çalışıyoruz. Bugünkü yangında kuzey-güney yönünde 4 kilometre uzunluğundaki alanda alev vardı. Sazlıkların açık olduğunu düşünüyoruz. 7-8 bin dönüm arazi yandı. Bu gölün niye yakıldığını anlamıyoruz. Pek çok insan burada geçimini sağlıyor. Bunu neden yaptıklarını anlamıyoruz. "

Öte yandan 8 Aralık - 12 Aralık tarihleri ​​arasında Eber Gölü'ndeki sazlık alanlarda yangın çıktı ve 2 kilometrekareden fazla aln yandı.