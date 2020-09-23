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Gündem EBA giriş nasıl yapılır, canlı ders nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı ders programı
Gündem

EBA giriş nasıl yapılır, canlı ders nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı ders programı

Uzaktan eğitimlerin başlaması ile milyonlarca öğrenci EBA’da canlı derse nasıl girilir sorusunun cevabını arıyor. TRT EBA TV aracılığıyla canlı derslere katılınabiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:08:00 -
EBA giriş nasıl yapılır, canlı ders nasıl izlenir? TRT EBA TV canlı ders programı

EBA TV ile canlı derse katılma ve ders programlarını şöyle derledik.

31 Ağustos’ta başlayan EBA’da uzaktan eğitim başladı. 21 Eylü itibari ile de uyum programı kapsamı anaokulu başta olmak üzere başlatıldı.

Uzaktan eğitim için EBA giriş nasıl yapılır? EBA TV’ye nasıl bağlanılır sizler için derledik.

EBA giriş nasıl yapılır?

Öğrenci olarak EBA'ya giriş yapmak için. EBA GİRİŞ ekranında Öğrenci - EBA yolunu izlemek gerekiyor. Açıköğretim öğrencileri ise öğrenci - Açık Öğretim yolunu izliyor.

EBA TV canlı yayın nasıl izlenir?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece ekranda kalacaktır. Süre dolmadığında, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

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