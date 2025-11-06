E5 alev alev! Cevizlibağ’da sabah paniği!
Cevizlibağ E5 Karayolu’nda ilerleyen bir iş makinesi, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yoğun duman ve alevler nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
İstanbul'un Cevizlibağ ilçesinde E5'te seyir halinde olan iş makinesi bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Edinilen bilgiye göre Cevizlibağ E5'te sabah saatlerinde seyir halinde olan bir iş makinesi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araç alevlere teslim olurken, trafikte de uzun araç kuyruğu oluştu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.