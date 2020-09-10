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Aktüel E3 ülkeleri: İran nükleer taahhütlerini yerine getirmelidir
Aktüel

E3 ülkeleri: İran nükleer taahhütlerini yerine getirmelidir

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:23:31 -
E3 ülkeleri: İran nükleer taahhütlerini yerine getirmelidir

LONDRA (AA) - E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'a nükleer taahhütlerini yerine getirme ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) koruma çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, E3 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı kapsamında Kent şehrinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drain'la bir araya geldi.

Dominic Raab, toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "E3 ülkeleri toplantısının sonucu olarak, İran asla bir nükleer silah geliştirmemeli, nükleer taahhütlerine uymalı ve JCPOA'yı korumalıdır. İran'a hesap sormakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.


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