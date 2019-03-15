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E. Yeni Malatyaspor’dan eleştirilere tepki

E.

15 Mart 2019 Cuma 14:49
E. Yeni Malatyaspor’dan eleştirilere tepki

E.Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, takımdaki kötü gidişatla ilgili bazı kişiler tarafından yapılan eleştirilere gösterdiği tepkinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, yazılı bir açıklamada bulundu.


Ravcı açıklamasında, “Yeni Malatyaspor’un 7 maçlık kazanamama serisinden sonra hiç şüphesiz camiamız gibi bizlerin de morali bozulmuştur. Taraftarımızı üzdüğümüz için en çok biz üzülmüşüzdür. Bu tür istikrarsız ortamları fırsat bilen belli bir kesim, takıma yol göstermek için değil kişisel kompleks ve çıkarları için Sivas maçından sonra bir takım ağır ithamlarda ve eleştirilerde bulunmuşlardır. ‘Maç kaybettik, kötü bir seri oluşturduk’ diye üzülen, saf ve masum duygularıyla Y.Malatyaspor’a gönül veren tüm taraftarımızı tenzih ederek, art niyetli eleştirilerde bulunan, durumdan vazife çıkarmaya çalışan, kulüp üzerindeki gizli menfaatlerine kavuşmayı arzulayan kişiler için kullanmış olduğum, ’Evlerinde ailesine sözü geçmeyenler bize akıl vermesin’ sözü, maalesef aynı kişilerce sanki tüm taraftarımıza söylenmiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. ‘Malatyaspor kaybetti’ diye canı yanan, düşüncesi ne olursa olsun saf ve masum duygularla yapılan her eleştiriye açık olduğumu belirtiyorum. Taraftarımızın bu art niyetli insanlara itibar etmemesini özellikle vurguluyor, iç ve dış sahada bugüne kadar olduğu bize en büyük desteği vermeye devam etmelerini rica ediyorum. Ankaragücü karşısında kötü gidişe son vererek, hem camiamızla kaldığımız yerden devam edeceğimizden hem de başarısızlık bekleyen bu futbol mikserlerine gereken cevabı sahada vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:49
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