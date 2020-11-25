E-ticaret ekosistemine "birlikte hareket etme" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Türkiye'de pandemiyle birlikte e-ticaretin 2023'te geleceği büyüklüğe son 6 ay içerisinde ulaştığını belirterek, "Hem geleneksel şirketler hem markalar, dijitalleşme anlamında her şeyi yapabilecek ne insan kaynağına ne de finansal güce sahip değil. Dolayısıyla inovasyonu ve büyümeyi sağlayabilecek en iyi şey, her markanın veya perakende şirketinin güçlü olduğu alanlarda güçlü partnerlerle doğru bir ekosistemi yönetmesi ve beraber hareket etmesi." dedi.

Erturan, online olarak düzenlenen 7. Perakende Teknolojileri Konferansı’nda gerçekleştirilen "E-Ticaret Nereye Gidiyor?" başlıklı panelde, e-ticaret sektörüne ve şirketine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Hepsiburada olarak 20 yıldır e-ticaret sektörünün içinde olduklarını ifade eden Erturan, şirketin dijital dönüşüme "doğmuş" bir kurum olduğunu söyledi.

Pandeminin e-ticaret sektörünü çok hızlı bir şekilde büyüttüğünü aktaran Erturan, "Geçen yıla kadar e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı farklı ülkelerde farklı oranlarda olmakla birlikte Türkiye'de yüzde 5'ler seviyesindeydi. Amerika bile ki dijital dönüşümün ve e-ticaretin en büyük olduğu ülkelerden birisi, onlarda bile yüzde 8'lere, 10'lara kadar gelmişti. Tabii toplam perakende çok yüksek olduğu için. Çok daha ileride olan ülkeler var, Çin ve Güney Kore gibi ama tabii pandemiyle birlikte bütün dünyanın, müşterilerin davranışı değişti. Kendimize baktığımızda bile o kadar farklı bir noktaya geldik ki... Biz de Türkiye'de pandemiyle birlikte 2023'te e-ticaretin geleceği büyüklüğe son 6 ay içerisinde aslında ulaştık." bilgilerini verdi.

Pandemi döneminde insanların evde daha fazla vakit geçirmesi ve e-ticaretin kolay ulaşılabilir olması nedeniyle ilginin son derece yüksek seviyeye çıktığını anlatan Erturan, AVM'lerin kapanmasının ve AVM'ye gitme endişesinin de bunda etkili olduğunu söyledi.





- "Tek bildiğimiz şey dönüşümün durmadan çok daha hızlı ilerleyeceği"





Mutlu Erturan, temmuz ayında yayınlanan bir rapora göre dünyada son 12 ayda her gün ortalama bir milyon insanın sosyal medya kullanmaya başladığını ifade ederek, Türkiye'de de son 6 ayda 5-7 milyon kredi kartının ilk defa e-ticaretle kullanıma açıldığını kaydetti.

Erturan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu anda dünya nüfusunun yüzde 60'ına yakını, ortalama 4,5 milyar insan, internet erişimine sahip. Bunların sadece 350 milyonu temmuz ayında eklenenler. Yani çok büyük bir ivme kazandı. Dolayısıyla artık ben şunu söylüyorum hep; teknolojik ve dijital gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki artık 'bu mu olacak, şu mu olacak' diye tartışmak yerine tek bildiğimiz şey bunun, dönüşümün durmadan çok daha hızlı ilerleyeceği. Bu bakış açısıyla da e-ticaret ve perakende sektörlerinde dijitalleşmenin önemi her geçen gün artıyor müşterilerde.

Bu noktada hem geleneksel şirketler hem markalar, dijitalleşme anlamında her şeyi yapabilecek ne insan kaynağına ne de finansal güce sahip değil. Dolayısıyla inovasyonu ve büyümeyi sağlayabilecek en iyi şey, her markanın veya perakende şirketinin güçlü olduğu alanlarda güçlü partnerlerle doğru bir ekosistemi yönetmesi ve beraber hareket etmesi."





- "Birçok yeniliği de hayata geçiriyoruz"





Erturan, Hepsiburada olarak hem perakende tarafında faaliyet gösterdiklerini hem de pazaryeri boyutuna sahip olduklarını ifade ederek, kendilerini teknoloji şirketi olarak gördükleri için platformda on binlerce işletmeye ve KOBİ'ye mevcut teknoloji ve pazarlama desteğini sunduklarını söyledi.

KOBİ'lere, girişimcilere ve özellikle kadın girişimcilere teknoloji ve pazarlama desteğini pandemi döneminde artırdıklarını anlatan Erturan, şöyle konuştu:

"Online'da alışveriş deneyimi en önemli göstergelerden bir tanesi. Burada müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkartacak, pandemide de müşterilerin bu dönem içerisindeki beklentilerini karşılayacak uygulamalar en önemli odağımız. Bu yüzden müşterinin beklentisinden yola çıkarak lojistikten, müşterilerin ödeme sistemi ihtiyaçlarına kadar beklentilerini karşılamak için birçok yeniliği de hayata geçiriyoruz."

HepsiJet markasının Hepsiburada'nın perakende dağıtım şirketi olduğunu hatırlatan Erturan, HepsiJet ile siparişini bir an önce almak isteyen müşterilere "aynı gün teslimat" ve "randevulu teslimat" hizmetleri sunduklarını belirtti.





- "Satıcıysanız başka bir ülkeye satış yapma olasılığınız var"





Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan, pandemi döneminde ülke genelinde teslimatları hızlandıracak yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, "Biz pandemi öncesinde Türkiye'de bir depodan hizmet veriyorduk müşterilerimize ama şu anda Türkiye'nin 7 ilinde müşterilere aynı gün, 24 saatte teslimat yapabilecek hıza geldik." dedi.

Uluslararası ticaretin pandemi döneminde önem kazandığını dile getiren Erturan, "Geçen sene herhangi bir ülkede e-ticarette alışveriş yapmış müşterilerin yüzde 60'ı kendi olduğu ülkenin dışında bir ülkeden sipariş vermiş durumda. Bu da şunu gösteriyor; artık Türkiye'de Hepsiburada'da ya da herhangi bir platformda satış yapıyorsanız ya da müşteriyseniz, dünyanın başka bir ülkesinden satın alma, siz satıcıysanız başka bir ülkeye satış yapma olasılığınız da var. Dolayısıyla bu bakış açısıyla biz hem uluslararası hem de yurt içinde müşterilere en iyi hizmeti verebilecek, aynı zamanda satıcılarımızın ihtiyaçlarını dijitalleşme anlamında karşılayabilecek tüm hizmetleri vermeye odaklanıyoruz." diye konuştu.





- "Dijital dönüşüme hız kesmeden devam edeceğiz"





Mutlu Erturan, insanların telefonlarıyla vakit geçirme süresinin pandemi öncesine göre yüzde 70 arttığını belirterek, insanların TV ve diğer ekranlar önünde daha fazla zaman geçirdiğini söyledi.

Erturan sözlerine, "Hepsiburada olarak 'dijital DNA'mıza' uygun bir şekilde dijital dönüşüme hız kesmeden devam edecek ve tüm paydaşlarımıza büyüme vizyonuyla ilerlemeye ve onları bu dönüşümün parçası yapmaya devam edeceğiz." diye devam etti.

