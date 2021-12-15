e-ticaret 400 milyar TL’ye koşuyor

Bu yılın ilk 6 ayında sipariş adetlerinin yüzde 94,4 artış ile 1 milyar 654 milyon adede yükseldiğini ve e-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 17,6 olarak gerçekleştiğini belirten Ekmekçi, şunları kaydetti: “Bu oranın en yüksek olduğu ay yüzde 20,2 ile mayıs oldu. e-ticaretin 148 milyar TL ile yüzde 91,9’u yurt içinde gerçekleşti. e-ticaret sektörünün büyümesini yıl sonuna kadar devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla yıl sonunda işlem hacminin 400 milyar TL’yi geçeceğini öngörüyoruz. Dünya geneline baktığımızda ise e-ticaret sektörü büyümesini sürdürürken, etki alanı da genişliyor. 2020 yılında dünya çapında perakende e-ticaret satışları 4,2 trilyon dolara ulaştı. e-perakende gelirlerinin 2022 yılında ise 6,54 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor.”

İhtiyaçlara ulaşılıyor

Ekmekçi, e-ticarette pandemi ile yaşanan büyüme, e-ticaret segmentlerinin giderek artması ve yaygınlaşmasının kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına hızlıca ulaşabilmelerine imkan sağladığını, özellikle gıda, kişisel bakım, teknoloji, mobilya ve tekstilin Türk halkının e-ticaret pazar yerleri üzerinden en çok alışveriş yaptığı ürün grupları olduğunu bildirdi.

“Sürekli olarak denetleniyor”

Emre Ekmekçi, salgının tüm firmalarda e-ticaret kültürü uyandırdığını ifade etti. Ekmekçi, devamla şunları kaydetti: “Dolayısıyla ciddi oranda artan bir hacimle karşı karşıyayız. Hacim arttıkça problem sayısı da artabiliyor. Bu gibi durumlarda bazen pazar yerlerindeki e-tüccarlar bilmeyerek hatalı işlemlere imza atabiliyor. Ancak problem tespit edildiğinde hızla düzeltilip tüketicinin mağduriyeti ortadan kaldırılıyor. Bilerek ve kötü niyetle yapılmış bir işlem tespit edildiğinde ise o sanal pazar yerinde mağazası bulunan kişiler hızla kara listeye alınıyor.”