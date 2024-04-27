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Gündem e-muhtıranın üzerinden 17 yıl geçti! Erdoğan dik durdu cuntacılar savruldu
Gündem

e-muhtıranın üzerinden 17 yıl geçti! Erdoğan dik durdu cuntacılar savruldu

Yeniakit Publisher
2024-04-27 13:58:00 -
e-muhtıranın üzerinden 17 yıl geçti! Erdoğan dik durdu cuntacılar savruldu

Siyasi tarihimizin kara lekesi 27 nisan e-muhtırısının üzerinden 17 yıl geçti. İktidara parmak sallamaya heveslenen cuntacılar, Erdoğan’ın dik duruşuyla derslerini almıştı.

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin huzur iklimine kavuştuğu, ekonomiden savunmaya, sağlıktan eğitime her alanda ilerlemenin kaydedildiği bir süreçte darbeye heveslenen bir avuç cuntacı, 17 sene önce bugün internet ortamından yayımladıkları bildiri ile milletin iktidarına ayar vermek istedi. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin dirayeti sayesinde amacına ulaşamayan 27 Nisan e-Muhtırası siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. İslam’ın emri olan başörtüsü, büyük bir coşku ile idrak edilen Mevlid-i Nebevi etkinlikleri bahane edilerek başlayan ve “Eşi başörtülü birisini Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz” tehditleri ile gerilen süreç, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ile büyük bir siyasi buhrana dönüşmüştü. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ise “sözde değil özde laik, cumhuriyete bağlı” cumhurbaşkanı profili dayatmasıyla aba altından sopa göstererek hükümeti sindirmeye çalışmıştı. Aleni darbe tehditlerine boyun eğmeyen AK Parti hükümeti, milletin iradesini büyük bir kararlılıkla korumuştu. Yaşar Büyükanıt, daha sonraki yıllarda, e-muhtıra metnini kendisinin hazırladığını itiraf etmişti. Milletin iradesini hiçe sayan vesayet odakları, Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti Hükümetinden unutamayacakları bir demokrasi tokadı yiyerek tarihin karanlık dehlizlerinde kayboldu.

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