E-Duruşma ne demek? E- Duruşma nasıl uygulanır?

Pandemi döneminde insanlarla olan teması azaltmak için birçok yeni kararlar alındı. Söz konusu kararlardan bir tanesi de e-duruşma uygulaması oldu. Adalet Bakanlığı’nın projesi olan e-duruşma uygulaması, yürürlüğe girdi. E-duruşma sayesinde mahkemenin video konferans üzerinden yapılmasını sağlanmaktadır.

Bu uygulamayla, avukatlar farklı konumlarda olsalar bile video konferans yöntemiyle duruşmaya katılım sağlayabilecekler. Böylelikle insanların birbiriyle olan etkileşimi de kısıtlı hale gelecek.

E-Duruşma nasıl uygulanır?

Avukatlar, e-duruşma uygulamasıyla, UYAP Avukat Portalı’ndan duruşmalarını sorgulayabilecekler. Sorguladıkları duruşmaları, video konferans üzerinden katılmak isteyen avukatlar, duruşmadan 24 saat önce bu taleplerini yazılı bir şekilde gerekçeleriyle birlikte bildirmeleri gerekir. Hakim bu talebi UYAP üzerinden kabul ettiği takdirde duruşma video konferans yoluyla yapılacak. Mahkemenin sistemi aktif etmesinin ardından avukatlar duruşmaya katılacak. Duruşma, e-duruşma şeklinde video konferans olarak yapılacak.

Pilot uygulama olarak görülen bu uygulama, zamanla yaygınlaşarak duruşmalarda önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün konuyla ilgili açıklamasında, yeni adli yılın; test süreci başarıyla devam eden ‘e-duruşma’nın pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılacağı bir dönem olacağı belirtildi.

Avukatlar, e-duruşma sistemine elektronik imzalarıyla katıldıktan sonra kimlik doğrulama işlemlerini yaparak duruşmaya girecekler. Avukatlar bağlandıktan sonra hakimler UYAP sistemi üzerinden avukatların bilgilerini kontrol edecek ve bu aşamadan sonra duruşma başlamış olacak. İleri zamanlarda söz konusu uygulamaya, yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik açısından önemli uygulamalar da gelecek.

E-duruşma sistemine şu anda sadece avukatlar katılabiliyor. Zamanla uzmanların ve bilirkişilerin de video konferans yöntemi ile katılmaları amaçlanmaktadır.