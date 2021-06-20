  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncusundan flaş açıklamalar! ‘Orada bunun için casusluk yapıyor’

ROKETSAN tarafından geliştirildi... İşte milli Atmaca füzesinin müthiş özellikleri

Veyiş Ateş'ten ses kaydı açıklaması

10 başkan 1 kreş! CHP’nin temel atma töreni şaşkına çevirdi

Operasyonların 'gizli kahramanı' sırlarıyla birlikte hayatını kaybetti.

Çocuk kitabındaki iğrenç cümleler harekete geçirdi! Bu kitaptan uzak durun!

Dünyanın merakla takip ettiği İran seçiminde Erdoğan detayı! Ülke gündemine oturdu

Demokrasiden dem vuran Kemal teşkilatları tehdit etti! "Farklı düşüneni kapının önüne koyarım"

Bakan Mustafa Varank paylaştı... İşte Atmaca'nın vurduğu geminin son hali

Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu kazan CHP'linin ismini verdi
Buzdolabının altından 2 metrelik yılan çıktı
Sağanak yağış sele neden oldu! Araba toprağa gömüldü
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü
Bir ülkeyi sarsan saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sağlık E devlet'ten aşı randevusu nasıl alınır? E devlet aşı randevu ekranı
Sağlık

E devlet'ten aşı randevusu nasıl alınır? E devlet aşı randevu ekranı

Aşı randevusu e devlet | Koronavirüs salgınında aşılar son derece önemli. Son olarak 30 yaş ve üstü için aşı randevu hakkı tanımlandı. Aşı randevusu almak isteyenler ise e devlet üzerinden sıra alıp alamayacaklarını merak ediyor. E devlet’ten aşı randevusu alınıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 20:47:00 -
E devlet'ten aşı randevusu nasıl alınır? E devlet aşı randevu ekranı

Aşı tedarikleriyle birlikte haziran ayında adeta bir aşı seferberliği yaşanıyor. Son bir haftadır 8 milyona yakın kişi aşı oldu. Aşı sırası ise son olarak 30 yaş üstü için açıldı. Aşı randevusu almak isteyenler ise online olarak hangi siteden randevu alabileceklerini merak ediyor. E devletten aşı randevusu alınır mı?

E devlet'ten aşı randevusu nasıl alınır? E devlet aşı randevu ekranı

Aşı randevuları MHRS, E Nabız web siteleri ve uygulamaları üzerinden veriliyor. Bu sitelere TC kimlik numaranız ve şifrelerinizle giriş yapabilirsiniz. MHRS ya da E Nabız şifreniz yoksa sisteme e devlet şifrelerinizle bağlanmanız mümkün. Arzu edenler E devlet web sitesi ya da uygulamasından da randevu alabilirsiniz. E Devlet’e giriş yapın ve arama kısmına MHRS yazın. Açılan sayfaya tıklayarak MHRS sistemine giriş yapmış olacaksınız. Açılan ekranda ‘Aşı randevusu al’ kısmını göreceksiniz. Buraya tıklayarak aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

 E DEVLET AŞI RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sinovac aşısının yan etkileri az mı? Sinovac kol ağrısı yapıyor mu?
Sinovac aşısının yan etkileri az mı? Sinovac kol ağrısı yapıyor mu?

Sağlık

Sinovac aşısının yan etkileri az mı? Sinovac kol ağrısı yapıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay