Aşı tedarikleriyle birlikte haziran ayında adeta bir aşı seferberliği yaşanıyor. Son bir haftadır 8 milyona yakın kişi aşı oldu. Aşı sırası ise son olarak 30 yaş üstü için açıldı. Aşı randevusu almak isteyenler ise online olarak hangi siteden randevu alabileceklerini merak ediyor. E devletten aşı randevusu alınır mı?

E devlet'ten aşı randevusu nasıl alınır? E devlet aşı randevu ekranı

Aşı randevuları MHRS, E Nabız web siteleri ve uygulamaları üzerinden veriliyor. Bu sitelere TC kimlik numaranız ve şifrelerinizle giriş yapabilirsiniz. MHRS ya da E Nabız şifreniz yoksa sisteme e devlet şifrelerinizle bağlanmanız mümkün. Arzu edenler E devlet web sitesi ya da uygulamasından da randevu alabilirsiniz. E Devlet’e giriş yapın ve arama kısmına MHRS yazın. Açılan sayfaya tıklayarak MHRS sistemine giriş yapmış olacaksınız. Açılan ekranda ‘Aşı randevusu al’ kısmını göreceksiniz. Buraya tıklayarak aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

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