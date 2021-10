E-Devlet’te en çok SGK uygulamaları kullanılıyor

Kurumdan 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yapılan açıklamada SGK’nın sigortalılık, emeklilik ve sağlık alanında verilen birçok hizmeti elektronik ortama aktardığı anımsatıldı. Bu şekilde vatandaşların hizmetlere daha kolay ve hızlı erişiminin sağlandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Gelinen aşamada e-Devlet’te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK’nın hizmetleri yer alıyor. Her ay e-Devlet uygulamalarımız 65 milyon, e-SGK uygulamalarımız 1.8 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Her ay e-reçete, e-fatura ve e-rapor uygulamalarımızdan 50 milyon; MEDULA sistemimizden ise 100 milyon işlem yapılıyor. Elektronik ortamda yapılan her bir işlemle evrak, kırtasiye, posta, arşiv giderleri ve zamandan tasarruf ediyoruz. Kâğıt israfını en aza indirerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlıyoruz.”