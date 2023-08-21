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Aktüel e-Devlete giriş sayısı son dakika: Az önce duyurdular! Bu yıl 3 milyarı aştı
Aktüel

e-Devlete giriş sayısı son dakika: Az önce duyurdular! Bu yıl 3 milyarı aştı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 21:38:00 -
e-Devlete giriş sayısı son dakika: Az önce duyurdular! Bu yıl 3 milyarı aştı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bu yılın ağustos ayı itibarıyla e-Devlet uygulamasına girişin 3 milyarı aştığını duyurdu.

Ofis'in sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, e-Devlet'e bu yıl ağustos itibarıyla giriş sayıları açıklandı.

"Hedefimiz 4,5 milyar kullanıcı girişi"

"Ağustos 2023 itibarıyla "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet Kapısı"na toplam giriş sayısı 3 milyarı aştı! Yıl sonu hedefimiz ise 4,5 milyar kullanıcı girişi. 63 milyon 612 bin 765 kullanıcıya ulaşarak hizmet kalitesini her geçen gün artıran #DijitalinYüzyılı'nın parlayan yıldızı e-Devlet Kapısı, ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı."

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