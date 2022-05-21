e-Devlet üzerinden Hac tercihleri nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi. Ali Erbaş, vatandaşın işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için hizmeti nasıl kullanacaklarına ilişkin eğitim videolarının da e-Devlet'e eklendiğini söyleyerek, "Hac ön kayıt, kura-sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş- dönüş, otel bilgileri, kafile görevlilerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler Hac İşlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır. Vatandaşımız e-Devlet kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde hangi aşamada bulunuyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir" diye konuştu.

e-Devlet üzerinden Hac ön kayıt nasıl yapılır?

Hacca gitmek üzere ön kayıt yaptırmak istediğiniz hac konaklama türü, hac kurasına katılmak istediğiniz ili ve birlikte gitmek istediğiniz kişilerle bağlantısı yapılarak müracaata işlemleriniz yapılmaktadır. Ayırca geçmiş yıllarda mücaraat etmiş olduğunuz halde, konaklama türü, birliktelik bağlantıları, kuraya katılmak istediğiniz iladres ve iletişim bilgilerinizde değişik yapma işlemleriniz gerçekleştirilmektedir. Hac ön kayıt için ön kayıt başvurusu butonunu tıklayın. Hac ön kayıt ücretini yatırınız, yatırmamışsanız ilgili bankalardan birine hac ücretini yatırabilirsiniz. Ücreti yatırdıysanız ilk aşamada hac organisazyonu ile ilgili işlemeleri takip edeceğiniz ve kuraya gireceğiniz ili ve ilçeyi seçerek iletişimde kişisel bilgileri eksiksiz olarak giriniz. Devam et butonuna tıklayarak diğer sayfaya geçiniz. Kur’a ı Kerim bilgisi, sağlık bilgilerime ulaşılması kısmı varsa bu kısımlar doldurulur. Hacca gideceğiniz konaklama türünü konusuda oda tercihi veya otel türünden hangisinin olacağını belirleyiniz. Kuraya tek başınıza girecekseniz ilgili alanı işaretleyiniz ve devam ete tıklayınız. E devlet hac ön kayıt tercihi için tıklayız