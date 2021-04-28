e- Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
"Seyahat izin belgesi nasıl alınır?" sorusu il dışına çıkmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Perşembe akşamı başlayacak olan 17 günlük tam kapanmayı duyurdu. Tam 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında il dışına çıkmak isteyen kişilerin seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Peki, e- Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat izin belgesi alma yöntemleri merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Tam Kapanma' dönemine geçmemiz ile birlikte tüm illere seyahat yasağı getirildi. Seyahat izin belgesi E-devlet üzerinden alınabiliyor. Peki, e- Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
e- Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.
Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.
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