  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel E-5 Karayolu'nda bariyere çarpan tır devrildi
Aktüel

E-5 Karayolu'nda bariyere çarpan tır devrildi

Kaza nedeniyle kabinde sıkışarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:27:14 -
E-5 Karayolu'nda bariyere çarpan tır devrildi

İSTANBUL (AA) - Sefaköy'de, bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü-Topkapı istikametine E-5 Karayolu üzerinden seyreden 21 AAU 521 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sefaköy'de metrobüs yolunu ayıran bariyerlere, ardından aynı güzergahta sağ tarafta bulunan başka bir bariyere çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle tırın kabininde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hasar gören bariyer ve çarpmanın etkisiyle sökülen asfalt parçalarının metrobüs yoluna girmesi dolayısıyla seferler bir süre tek şeritten yapıldı.

E-5 Karayolu Topkapı istikametinde de kaza nedeniyle yoğunluk oluştu. Trafik yan yolda tek şeritten sağlanıyor.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, belediye ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

Tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı
Dünya

700 askere soruşturma başlatıldı! Alman ordusunda yapılandıkları ortaya çıktı

Alman ordusu içindeki aşırı sağcıların varlığı bu kez Meclis Araştırma Komisyonunca kanıtlandı. Komisyon, ordudaki aşırı sağcı yapılanmaları..
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı
Dünya

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD Senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü aça..
Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?
Gündem

Fatih Uğurlu anlattı: İnönü'nün eşi ile Atatürk neden tartıştı?

Gazeteci Fatih Uğurlu İnönü'nün eşi ile Atatürk arasında yaşanan bir tartışmanın nedenini anlattı.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay