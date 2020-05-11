Düziçi Kaymakamı Almalı’dan "Bayramda gelmeyin" çağrısı

Osmaniye’nin Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Ramazan Bayramında başka kentlerden ilçeye gelmek isteyen vatandaşlara "gelmeyin" çağrısında bulundu.

Almalı, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını başladığından beri, ilçe olarak tedbirlerleri en üst seviyede almaya çalıştıklarını ve mücadelelerinin aynı şekilde devam edeceğini belirterek, "Fakat sizlerde takdir edersiniz ki, bireysel tedbir ve fedakarlık olmadan, çalışmalarımız bir yere kadar anlam ifade edebilmektedir. İlçemizde yaşanan son gelişmelerde vaka sayısı yok iken, il dışından ilçemize gelen vatandaşlarımızla maalesef vakalar görülmeye başlandı. Dünya olarak olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz. Eskisinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu süreci en az zararla atlatmanın tek yolu da bu gözükmektedir" dedi.

Önümüzde bir Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan Kaymakam Almalı, "Ben inanıyorum ki bayram sürecini kazasız atlatabilirsek, çok ciddi vakalarla karşılaşmayacağız inşallah. Özellikle il dışında ikamet eden vatandaşlarımız, biliyoruz yakınlarınızı özlediniz ve görmek istiyorsunuz. Fakat gün fedakarlık günüyse o gün bugündür. Sizlerden ricamız başta kendi çocuklarınız ve ailenizin sağlığı için gelişlerinizi bayramdan sonraki salgının azaldığı bir güne ertelemenizdir. Ancak o zaman geldiğinizde daha güzel, güvenli ve nitelikli bir zaman geçirebilirsiniz. Ben siz değerli hemşerilerimizin gelişlerini, bayram sonrasına daha uygun bir zamana erteleyerek aileniz ve Düziçi için büyük bir fedakarlıkta bulunacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.