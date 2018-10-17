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Düzenli kontrol ettirmelisiniz

Tiroit bezi vücudun temel işlevlerini yönetiyor. Hemen gırtlağın altına yerleşmiş ve elle hissedilebilen iki ayrı lob olan bir salgı bezidir bunlar. İyotu kandan çekerek içinde depolar.

17 Ekim 2018 Çarşamba 16:06
Düzenli kontrol ettirmelisiniz


Tiroit hormonları vazgeçilmez hormonlardır. Ateşli hastalıklar, ağır hastalıklar, beslenme bozuklukları, stres gibi durumlarda, vücut enerji tasarrufunu kandaki tiroit hormonu seviyesini azaltarak gerçekleştirir.

Tiroit bezinin büyüdüğü durumlara guatr adı verilir. Guatr en sık, gıdalarla alınan iyotun yetersiz olmasına bağlı olarak gelişir. Bu durum genellikle iyotlu sofra tuzu alınmasıyla kendiliğinden düzelir. Diğerleri ise tiroit bezi içinde kütle oluşumlarına veya başka sebeplere bağlı olarak oluşabilir.

Tiroit bezinin az çalışması durumunda ise bez tahribat gördüğü için işlevlerini daha az yerine getirmektedir. Hipotiroit gelişme riski her yaşta var olmasına karşın risk yaş ilerledikçe artar ve 60 yaşından sonra yüzde 2-4 oranında hipotiroit görülür. Kolay tanı konması, tarama yönteminin ucuz ve oldukça hassas olması ve durumun kolay tedavi edilebilir olması sebebiyle hanımların hiçbir şikayet olmasa dahi 35 yaşından itibaren beş yılda bir, 60 yaşından sonra iki yılda bir hassas ölçümlerle tarama yaptırması yararlıdır.

Hipotiroitin üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen belirtisi adet düzensizliğidir. Gecikmeli adet görme veya uzun süreli adet görememe direkt hipotiroite bağlı olabilir. Hipotiroitte görülen belirti ve bulgular metabolizmanın azalmasına bağlıdır ve hemen tüm organların işlevleri yavaşlamıştır. Kabızlık (bağırsak hareketlerinin yavaşlaması), soğuğa tahammülsüzlük (metabolizmanın yavaşlamasıyla ısı üretiminin azalması), zihinsel işlevlerin yavaşlaması (unutkanlık, uykuya eğilim, yavaş konuşma), kolay yorulma, nabzın yavaşlaması (kalbin az çalışmasına bağlı) gibi.

Görevi Nedir?

T4 ve T3 hormonları vücudumuzun metabolizmasını düzenler ve ayrıca metabolizmanın hızını kontrol ederler. Eğer çok hormon salgılanırsa metabolizma hızlanır ve hipertiroidi hastalığı gelişir. Hipertiroidi durumunda kalb hızı artarak çarpıntı şikayeti oluşurken, bağırsak hareketi artar ve ishal yapabilir. Eğer tiroid hormonu çok az salgılanırsa bu duruma hipotiroidi denir. Hipo=az, Hiper=fazla anlamına gelmektedir. Hipotiroidi oluşunca metabolizma yavaşlar, kalb hızı azalır ve barsak hareketleri azalarak kabızlık ortaya çıkar.

Hastalıkların adları şöyle:

Guatr: Tiroid bezinin büyümesine guatr denir.

Nodül: Tiroid bezinin içinde normal dışı doku oluşmasıdır.

Tiroidit: Tiroid bezinin iltihabına denir. Bezde ağrı vardır.

Hipertiroidi: T4 ve T3 hormonlarının bezden aşırı salgılanması durumudur.

Hipotiroidi: Tiroid hormonlarının (T4 ve T3) az salgılanması durumudur.

Paratiroid bezleri kalsiyum için önemli

Paratiroid bezleri, boyundaki tiroid bezinin her iki tarafında bitişik olarak yerleşim gösteren, yuvarlak (oval) şekilli, sağ ve sol tarafta genelde ikişer adet olmak üzere toplam 4 adet kırmızı mercimek büyüklüğünde küçük bezlerdir.

Paratiroid bezleri, kandaki kalsiyum seviyesinin ayarlanmasında önemli rol oynayan ‘paratiroid hormonu’ üretmektedir. Kalsiyum, kandaki değerlerindeki küçük değişikliklerin bile bazı kas ve sinir bozukluklarına sebep olmasından dolayı, insan vücudunda çok önemli bir etkiye sahiptir. Paratiroid hormonu aşağıdaki olaylarda ana rol üstlenir:

- Kemiklerden kan dolaşımına kalsiyum sağlanması

- Barsaklardan gıda emilmesi

- Böbreklerden kalsiyumun tutulması.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 16:06
  1. Paratiroid
  2. tiroid
  3. tiroid hastalıkları

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